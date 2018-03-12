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В МХТ им. Чехова отменили репетиции и спектакли в связи со смертью Олега Табакова

Сегодня, 16:53

Сегодня в 16:15 мск от сердечного приступа умер Олег Табаков. Олег Павлович Табаков находился в бессознательном состоянии последние несколько месяцев. В МХТ им. Чехова отменили вечерние спектакли и репетиции в связи со смертью народного артиста.

Народный артист последние месяцы жизни находился без сознания и получал медикаментозное лечение в столичной клинике. Врачи не обнадеживали родных Олега Павловича. Были оглашены пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

Сегодня в 16:15 мск от сердечного приступа умер Олег Табаков. В МХТ им. Чехова в связи со смертью Олега Табакова отменены все вечерние спектакли и репетиции.


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