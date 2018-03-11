Лилия Ахеджакова назвала украинских чиновников "идиотами"

Вчера, 18:34

Лия Ахеджакова назвала украинских чиновников "идиотами". Причиной такого нелестного высказывания послужил факт занесения Алисы Фрейдлих, ее коллеги, в нелицеприятную базу данных нашумевшего веб-сайта "Миротворец". Также Ахеджакова отметила, что затуманенные жаждой мести чиновники государства вредят собственному народу, лишая его культуры и актеров.

Актриса считает, что пока все выходцы из СССР, в том числе и она, не скончаются, акт мести и другие глупые вещи будут продолжаться, и это ужасно.

К слову, 7 марта, база данных портала "Миротворец", запрещенная в России, была дополнена фамилиями российских деятелей культуры. В данный список были включены: Гуф, Александр Маршал, Виктория Цыганова, Алиса Фрейдлих, а также другие.