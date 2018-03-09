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Песня молодого "нового Цоя" из Владикавказа попала в топ-5 iTunes

Вчера, 23:32

Музыкальная композиция «Медуза» владикавказского певца Matrang оказалась в первой «пятерке» песен iTunes. Молодого артиста уже сравнили с Виктором Цоем.

Песня «Медуза» попала на пятую позицию рейтинга, уступив лидирующие позиции композициям исполнителей Jan Khalib и Feduk. Matrang все более начинает обретать популярность. Он является членом группы Gazgolder, продюсером которой является ростовский рэпер Василий Вакуленко (Баста). Владикавказского музыканта сопоставляют с известным рок-певцом Виктором Цоем за схожий стиль исполнения.


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