Милонов требует отправить Ефремова на лечение от алкоголизма

Вчера, 22:42

На днях разгорелся громкий скандал вокруг актера театра «Современник» Михаила Ефремова. В результате, депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал отправить Ефремова на лечение от алкоголизма.

На гастролях в Самаре Ефремов сорвал спектакль. Зрители уверены, что актер вышел на сцену пьяным, ведь он читал текст очень тихо, а на просьбу говорить громче Михаил обматерил зрителя. На сторону самарцев встал депутат Госдумы Виталий Милонов, который отправил письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой с требованием, чтобы медики насильно отправили Ефремова лечиться от алкоголизма. Милонов добавляет, что человек этот "не может держать себя в руках, так как он пьяница, который катится вниз и социально опасен, выступать ему пока нельзя".

Также депутат хочет, чтобы театр «Современник» был оштрафован, так как выпустил на сцену пьяного актера из-за страха потерять деньги.