Посетителям омского цирка предлагают выбрать имя для маленького леопарда

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Дать имя начинающему артисту – маленькому леопарду – предлагают посетителям цирка в Омске. Будущий любимец публики пока не получил ни клички, ни даже творческого псевдонима.

Пока на сцену четвероногого циркача не выпускают, с ним ещё работают дрессировщики. По словам руководителя проекта Виктора Тихонова, он прибыл в расположение цирка только на днях. Администрация заведения намерена объявить в сети конкурс на лучшее имя для леопарда. Жители Омска уже предложили несколько вариантов, среди которых Тихон, Авангард и Аншлаг.

Ранее мы писали, что в зоопарке Ульяновска на свет появились сразу несколько детёнышей дикобраза. Как утверждают сотрудники заведения, теперь у них под опекой находится полноценная семья этих экзотических зверей.