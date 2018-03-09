Путин поблагодарил участников КВН за актуальность их шуток

Сегодня, 18:40

Владимир Путин обратился с особой благодарностью к участникам КВН. В ней он отметил актуальность шуток, которые те «отпускают» и присутствующий при этом талант.

Владимир Путин посетил высшую лигу КВН. Во время этого мероприятия проводилась 1/8 финала. После того, как действо было завершено, лидер РФ сообщил своё мнение об этой игре.

Глава РФ отметил, когда люди рассуждают о КВН, то обращают внимание не только на его долголетие, но и на сохранившуюся актуальность тех тем, что там поднимаются.

За это данная программа пользуется любовью миллионов телезрителей. Путин поблагодарил участников и зрителей программы после того, как завершилось очередное шоу.

В нём на звание лучших претендовали команды из Мурманска, Тюмени, Армавира, Сургута и Иркутска.

Главного ведущего КВН Александра Маслякова Владимир Путин удостоил в конце прошлого года награждением ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.