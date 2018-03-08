Внешность Елены Степаненко шокировала телезрителей

Вчера, 23:12

Российская юмористка Елена Степаненко удивила общественность своим ужасным внешним видом. Зрители считают, что она пытается скрыть свою болезнь от других.

Сегодня на российском телевидении прошло выступление Степаненко. Поклонники заметили, как сильно поменялась внешность юмористки, они подозревают, что та пытается скрыть от общественности какую-то свою болезнь.

В культурном мероприятии, посвященному 8 марта, принимали участие многие российские звезды: Максим Галкин, Андрей Малахов, Елена Воробей и другие. Основное внимание людей было направлено на Степаненко. Ее не сразу узнали фанаты, отметив, что юмористка сильно похудела и смотрелась изможденной.

Пользователи мировой «паутинки» пишут, что лицо знаменитости осунулось, на нем возникли гусиные лапки и мимические морщины.