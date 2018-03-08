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Женщины Армении попали в топ мировой медиаиндустрии

Вчера, 21:20

Многие армянские женщины вошли в топ самых популярных актрис в мире. Первой шоувумен в мире кино стала Арлин Казанян.

 Телезвезда была известной в 40-е годы 20 века в Америке. Она была ведущей популярной викторины «Угадай, кто я».

Секс-символом мексиканского кино считается еще одна уроженка Армении – Розу Чагоян. Актриса сыграла главную роль в фильме «Лола, водитель грузовика», за что и получила признание.

 Леа Саламе стала самой востребованной телеведущей современности во Франции. А «домохозяйка» Пегги Сулахян переехала в Штаты еще в раннем детстве. Ее работу мы могли увидеть в популярном реалити-шоу «Настоящие Домохозяйки округа Ориндж».

Есть еще много армянских женщин, известных во многих телешоу и фильмах. Одна из них даже спродюсировала четыре части фильмов о волшебнике Гарри Поттере.


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