Виктор Добронравов в школе стеснялся девочек

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В школьные годы Виктор Добронравов стеснялся женского пола. Известный актёр отмечает сегодня свой день рождения и вспоминает детство.

В то время он любил играть в баскетбол и увлёкся музыкой. Кроме того, постоянно принимал активное участие в разного рода конкурсах. Юношество героя сериала "Не родись красивой" прошло в городе Таганрог. В местной школе Виктор обучался до второго класса, после этого он с семьёй переехал в Москву.

"Я был самым простым учеником. Больше всего по душе мне были история и география. Как и любому парню, мне нравилось поиграть в футбол", - рассказал актёр.

Ещё тогда педагоги в школе увидели хороший творческий потенциал будущего актёра. Тогда Добронравов всегда участвовал в самодеятельности.