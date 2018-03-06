В Волгограде пройдет конкурс красоты для слепых девушек

Сегодня, 13:30

10 марта в Волгограде пройдет конкурс «Незримая краса-2018», объединяющий творческих представительниц прекрасного пола возрастом от 18 до 40 лет, имеющих проблемы со зрением.

Уникальный конкурс красоты прокомментировали представители МУК «Детский городской парк». В первом в истории России соревновании красоты для незрячих женщин примут участие конкурсантки I и II групп инвалидности возрастом от 18 до 40 лет. «Незримая краса-2018» состоит из 5 соревновательных этапов, за которыми жители и гости Волгограда смогут наблюдать 10 марта. Первый в истории России конкурс красоты для слепых девушек организован, дабы привлечь внимание общественности к проблемам соотечественников-инвалидов, подчеркивают представители «Детского городского парка».

На уникальном мероприятии в качестве гостьи будет присутствовать незрячая исполнительница и преподаватель вокала Дана Мерзлякова, ранее становившаяся лауреатом множественных международных и всероссийских музыкальных конкурсов.