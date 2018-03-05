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Из жизни ушел скульптор из Новосибирска Александр Бортник

Вчера, 19:45

Поступила информация о гибели всем известного скульптора Новосибирска Александра Бортника. Мужчина умер на 59-м году жизни.

Бортник являлся автором памятников Мешалкину, Кольцову и многих других известных новосибирцев. Новость о кончине известного скульптора рассказало министерство искусства, однако причина пока еще не установлена.

Александр Бортник родом из Тирасполя, был студентом высшего художественного училища в Ленинграде. С 1994 переехал и обосновался в Новосибирске. Являлся членом творческого сообщества «Артель».

За время своего творческого существования Бортник спроектировал монумент Мешалкину, Кольцову, мемориал «Дерево жизни», статуи известным писателям, таким как Гоголь, Достоевский, Крылов.


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