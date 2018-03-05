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В Москве сотрудники ГИБДД будут дарить цветы женщинам перед 8 марта

Вчера, 18:33

Активисты проекта «Безопасная столица» вместе с сотрудниками ГИБДД планируют устроить акцию для девушек-водителей. Они намерены останавливать машины, в которых за рулем едет женщина, и дарить цветы в честь 8 марта в Москве.

Правоохранители пока не решили, в какой день будет проходить акция: 7 марта или непосредственно в сам праздник женщин.

В Москве откроются около 1500 точек с цветами. Купить красивые букеты можно будет практически в любом месте города.

Как оказалось, именно цветы стали самым популярным подарком к Международному женскому дню. Конечно, большинство женщин хотели бы получить ювелирные изделия от своих мужчин или красивое нижнее белье, однако нежный букет цветов станет уместным в любом случае.


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