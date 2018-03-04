9 апреля Тамбов встретит звезд шоу ТНТ «Импровизация»

Вчера, 23:22

9 апреля город Тамбов посетят звезды шоу ТНТ «Импровизация». Этот проект новый на юмористической сцене. Создателями выступают ComedyClub.

Особенность проекта заключается в том, что все идет без сценария. Шутки придумываются на ходу, без подсказок.

На сцену выйдут четыре юмориста, которым пришлось очень долго улучшать свое мастерство в клубах. Организаторы шоу говорят, что сейчас поставить в неловкое положение эту четверку невозможно.

Все шоу будет происходить при участии зала, поэтому участники не знают, с чем им придется столкнуться.

Напомним, что ранее сообщалось о нескольких концертах шоу в городах Беларуси. Небольшое турне состоится в середине апреля этого года.