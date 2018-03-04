VistaNews.ru


9 апреля Тамбов встретит звезд шоу ТНТ «Импровизация»

Вчера, 23:22

9 апреля город Тамбов посетят звезды шоу ТНТ «Импровизация». Этот проект новый на юмористической сцене. Создателями выступают ComedyClub.

Особенность проекта заключается в том, что все идет без сценария. Шутки придумываются на ходу, без подсказок.

На сцену выйдут четыре юмориста, которым пришлось очень долго улучшать свое мастерство в клубах. Организаторы шоу говорят, что сейчас поставить в неловкое положение эту четверку невозможно.

Все шоу будет происходить при участии зала, поэтому участники не знают, с чем им придется столкнуться.

Напомним, что ранее сообщалось о нескольких концертах шоу в городах Беларуси. Небольшое турне состоится в середине апреля этого года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.