Фотограф из Воронежа сделала необычную подборку заснеженных памятников

Фотограф из Воронежа сделала подборку впечатляющих снимков заснеженных памятников представителей отечественной литературы.
Виктория Сёмина, жительница города Воронеж, сделала необычную тематическую подборку фотографий в городе, удивив местных жителей оригинальными снимками архитектурных объектов, посвященных великим русским писателям. Захватывает внимание то, как красиво и необычно смотрятся памятники, обрамленные снежным покровом.
Автор запечатлела памятники Бунина, Есенина, Кольцова, Пушкина, Никитина, Маршака, Высоцкого, Платонова и Мандельштама.