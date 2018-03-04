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Фотограф из Воронежа сделала необычную подборку заснеженных памятников

Вчера, 20:54

Фотограф из Воронежа сделала подборку впечатляющих снимков заснеженных памятников представителей отечественной литературы.

Виктория Сёмина, жительница города Воронеж, сделала необычную тематическую подборку фотографий в городе, удивив местных жителей оригинальными снимками архитектурных объектов, посвященных великим русским писателям. Захватывает внимание то, как красиво и необычно смотрятся памятники, обрамленные снежным покровом.

 

 Автор запечатлела памятники Бунина, Есенина, Кольцова, Пушкина, Никитина, Маршака, Высоцкого, Платонова и Мандельштама.

 


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