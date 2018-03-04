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Аналитики из США назвали вероятных победителей премии «Оскар 2018»

Вчера, 18:34

Аналитики из США составили собственный рейтинг знаменитостей, которые получат заветную премию «Оскар» на 90-й церемонии вручения, что пройдет в ночь с 4 на 5 февраля в Калифорнии.

По мнению аналитиков из NJ, в номинации «Лучший документальный фильм» победит кинокартина Фрэнка Штифеля «Небеса – это пробка на 405». В номинации «Лучший короткометражное видео» статуэтку получит фильм «Одиннадцать часов». В категории «Лучший анимационный фильм» победу должна одержать картина «Дорогой баскетбол».

По мнению аналитиков, за лучшие визуальные эффекты награду получит фильм «Бегущий по лезвию 2049». Также золотую премию получит фильм-драма «Дюнкерк» за лучший звук. В номинации «Лучший дизайн» премию получит фильм «Форма воды». Лучшей актрисой может стать Фрэнсис МакДорманд, а актером - Гэри Олдман. При этом фильм года должен стать «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».


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