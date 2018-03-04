В США умер актер Дэвид Огден Стиерс

Сегодня, 12:17

В штате Орегон, США, вчера произошло горе. В возрасте 76-ти лет умер актер и музыкант Дэвид Огден Стиерс, который оставил в наследство миру огромное достояние.

Как известно, Стиер долгое время боролся с болезнью. Однако 3 марта он ушел из жизни в Ньюапорте, где проживал последнее время.

Известность к Стиерсу пришла в 70-х годах, когда он сыграл майора Чарльза Винчестеран "M*A*S*H" и своей ролью Джина Парди в "Мертвой зоне". Помимо этого, его голосом разговаривали многие диснеевские персонажи в мультфильмах, среди которых "Горбун из Нотр-Дама" и "Красавица и Чудовище".