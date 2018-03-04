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Жители Благовещенска станцевали вальс под мелодию из «Игры престолов»

Сегодня, 12:23

В Благовещенске накануне прошёл Вальсовый вечер, в рамках которого жители города имели возможность станцевать известный танец под музыку из сериала «Game of Thrones» и игры «Skyrim». Необычный формат мероприятия пришёлся по душе гостям.

Организаторы утверждают, что целью вечера стала социальная консолидация горожан. По их мнению, подобного рода проекты являются отличным поводом завести новые знакомства и обсудить интересные темы. Предварительно с участниками мероприятия проводились занятия. Помимо прочего в этот вечер имели место быть и свободные вальсы с весьма нестандартным аккомпанементом. В частности, в городском доме культуры звучали саундтреки из известных фильмов и сериалов.

Ранее мы писали, что в петербургском метро ночью станцевали балерины. Инцидент произошёл на станции «Автово». В перформансе приняли участие артисты Михайловского театра.


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