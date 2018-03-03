Умер литовский оперный певец Виргилиус Норейка

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Известный литовский оперный певец Виргилиус Норейка умер в возрасте 82 лет.

Норейка отмечал про себя то, что он стал самым молодым исполнителем, удостоившимся в Советском Союзе звание народного артиста. За всю свою жизнь Норейка удостаивался звания «Народный артист СССР» в 1970 году, а в 2015 по указу Владимира Путина был награжден медалью Пушкина. Музыкальные эксперты всегда хвалили Виргилиуса Норейку за его эталонный голос при исполнении оперных произведений русских классиков. В Москве певец появлялся часто, так как его постоянно приглашали в Большой театр. Однажды Виргилиус Норейка выступал на сцене миланского оперного театра Ла Скала.

Даже несмотря на то, что ему было за 80, он регулярно выступал на театральных площадках как в родной стране, так и за рубежом. Недавно, в 2016 году он гастролировал в Санкт-Петербурге. В последние годы Виргилиус Норейка занимал пост профессора Музыкальной академии Литвы.