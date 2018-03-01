Впервые за 14 лет Путин посетил игру Высшей лиги КВН

Вчера, 21:30

Впервые за 14 лет Владимир Путин побывал на игре Высшей лиги КВН. Зрители смогут увидеть это событие уже 9 марта.

После того, как Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, президент не закончил свои дела. Он отправился на игру Высшей лиги КВН. Это событие произошло впервые у главы России за минувшие 14 лет. О присутствии главного политика страны сообщили представители руководства клуба на официальном портале.

На сцене КВН были представлены номера, которые приготовили команды: «Морская академия» из Мурманска, «Наполеон Динамит» из Тюмени, «Русская дорога» из Армавира, иркутские ребята из «Раисы», а также не обошлось и без группы из Сургута, которая носит имя «Бойцы». Кроме президента России Владимира Путина, на игре присутствовали и знаменитые хоккеисты из сборной РФ Иван Телегин и Кирилл Капризов. Всем зрителям было сделано сообщение, что они на экране увидят КВН уже 9 марта.