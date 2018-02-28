Автор книги "Кремлевские жены" Лариса Васильева скончалась

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Как сообщает мэрия Москвы, вчера скончалась известная российская поэтессе и писательница, Лариса Васильева. Она является автором более двадцати поэтических сборников и многих прозаических произведений, в число которых входят знаменитые «Кремлевские жёны».

Помимо документально-исторической книги «Кремлевские жены», которую Васильева писала, опираясь на рассказы многих женщин, бывших женами «руководителей Кремля», Васильева издала книги «Огонь в окне», «Русские имена», «Странное свойство», «Книга об отце» и множество других.

Кроме того, в начале этого тысячелетия, Лариса Васильева стала одним из основателей Музея истории танка Т-34. Это первый, и на данный момент единственный музей в мире, который посвящён одной конкретной модели боевого вооружения.

Сообщается, что посетители музея встречались с Васильевой накануне ее кончины. 24 февраля она провела встречу и беседу с присутствовавшими, а три дня спустя умерла.