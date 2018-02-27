Охлобыстин и Сукачев озвучат Печкина и Шарика

Вчера, 18:12

Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев будут дублировать героев продолжения известного советского мультфильма «Простоквашино». Пес Шарик и почтальон Печкин получат новые голоса.

Глава правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила о том, что в новом блоке серий известного мультфильма «Простоквашино» появятся новые персонажи и серии. В этот раз историй давних друзей Матроскина и Шарика будет 30. Их смогут показать уже к 2021 году. Точной даты презентации пока нет, но некоторые считают, что это событие произойдет как раз в Новый год, хотя эта версия не подтверждена официально.

В настоящее время у «Союзмультфильма» еще множество работы. Юлианв Слащева поделилась некоторыми секретами уже сейчас. Новых персонажей в «Простоквашино» будет двое, а старые любимые пес Шарик и почтальон Печкин заговорят голосами Гарика Сукачева и Ивана Охлобыстина. Все остальные персонажи останутся на своих местах, только мама дяди Федора получит озвучивание голосом Юлии Меньшовой.