Основатель супрематизма Казимир Малевич родился 140 лет назад

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Казимир Малевич навсегда вошел в историю искусства, как основатель супрематизма. Так, 140 лет назад мир увидел будущий российский и советский художник-авангардист, теоретик искусства, философ.

Художник Казимир Малевич родился 140 лет назад, а именно 23 февраля 1879 года в Киеве. К этой дате юзеры решили вспомнить об этой дате в своих постах в социальных сетях. Казимир Северинович запомнился как основатель безпредметной живописи, воплотившейся в учениях импрессионизма и супрематизма. Также Малевич испытал все тонкости искусства на своих картинах, на которых видны жанровые переходы от фовизма до кубизма и футуризма.

Напомним, что супрематизм - это направление абстрактного искусства ХХ века. В основу работ ложатся простые геометрические фигурные ансамбли: квадраты, круги, линии. Идеи супрематизма очерчены в «Черном квадрате» Малевича. На сегодняшний день мысль течения воплощена в архитектурных проектах, сценографических разработках, полиграфической промышленности и в дизайне.