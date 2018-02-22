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Лукьяненко указал Серебрякову не судить россиян по себе

Сегодня, 20:42

Сергей Лукьяненко высказался по поводу мнения популярного актера кино Алексея Серебрякова о россиянах. Писатель рекомендовал настоятельно не судить строго жителей страны, основываясь на личном опыте.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в своей беседе Серебряков заподозрил россиян в отсутствии сообразительности и предприимчивости в национальной идеологии. С 2012 года Серебряков является жителем Канады, и его мнение поразило многих соотечественников.

Писатель Сергей Лукьяненко посоветовал актеру не судить всех граждан России по стереотипу своего мировоззрения. А его обвинения в пороках бывших соотечественников могут свидетельствовать о наличии их в самого киноактера. Кроме того, Лукьянов посоветовал Алексею не трогать Россию вообще, а заниматься искусством на территории Канады, гражданином которой он выступает.


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