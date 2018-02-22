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На телеканале «Интер» пройдет третья внеплановая проверка

Сегодня, 20:28

Украинский телеканал «Интер» будет подвергнут проверке со стороны Национального совета Украины, занимающимся вопросами радио и телевещания.

Как заявляет на своей страничке Facebook Сергей Костинский, член совета, причинной данной проверки является тот факт, что телеканал транслировал советские фильмы. В период с января по февраль 2018 года транслировались такие фильмы как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Приключения капитана Гранта» и «Двенадцать стульев». По словам Костинского, данные кинематографические ленты с актерами принимающими участие в съемках, могут сильно пошатнуть и навредить национальной безопасности странны. Напомним, что данный телеканал уже «заслужил» две внеплановые проверки. Теперь к ним добавится третья.


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