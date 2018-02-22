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Телеканал HBO построит настоящий «Мир Дикого Запада»

Сегодня, 17:46

Представители телевизионного канала НВО информируют, что они намерены построить настоящий «Мир Дикого Запада». Он будет представлять собой реплику Свитуотера из соответствующего сериала и расположится под Остином в штате Техас.

В марте месяце в Техасе организуют фестиваль SXSW, который посвящается инновационным технологиям, кино и музыке. В рамках мероприятия в период с 9 по 11 марта гости смогут посетить реплику Свитуотера, где разворачиваются события сериала «Мир Дикого Запада». В парке соорудят отель «Коронадо» и салон «Марипоса», которые выступаю в качестве самых знаковых локаций. Роль жителей досталась профессиональным актерам.

Для пришедших организуют двухчасовой квест «Live Without Limits Weekend», в ходе которого они должны будут искать подсказки, связанные со вторым сезоном популярного сериала. Его выход ожидается 22 апреля на телеканале НВО.


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