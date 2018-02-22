Медики: Табаков уже никогда не вернётся на сцену

Сегодня, 16:17

Врачи рассказали о состоянии народного артиста Олега Табакова. Прогнозы неутешительные, так как он подключен к баллону с кислородом, он уже никогда не вернётся на большую сцену.

В последнее время состояние артиста только ухудшается, говорят медики. Поклонники давно не узнавали никаких новостей о его здоровье, у некоторых даже появилась надежда, что они смогут увидеть артиста на сцене. Сегодня врачи сообщили грустные новости. Сейчас Олег Табаков подключен к баллону с кислородом, его состояние стабильное. Отмечается, что организм сильно истощён, поэтому даже в теории ни о каких выступлениях не может быть и речи. Если он станет себя лучше чувствовать, то всё равно большее время будет находиться под присмотром медиков.