Клиника Мешалкина представила проект "Портрет доктора" к 23 февраля

Сегодня, 20:13

К 23 февраля руководство клиники Мешалкина представило новый проект с названием «Портрет хирурга». Фотосессия уже опубликована в Сети, в ней принимали участие 46 специалистов разного профиля.

В клинике Мешалкина презентовали новый фотопроект, в котором принимали участие разные доктора. 46 специалистов, внешность которых была признана самой привлекательной, снялись перед камерой. Эта акция была приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля.

Автором проекта стала Наталья Потапова, которая также работает в клинике Мешалкина. Женщина считает, что врачи могут приравниваться к защитникам, так как они постоянно сражаются за жизнь своих пациентов, выдирая их из лап смерти. Поэтому страна также должна знать своих героев не только заочно, но и помнить их лица. Фотосессия была опубликована на официальном портале клинического центра и доступна для всех желающих к просмотру.