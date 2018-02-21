Украинская писательница посвятила Цымбалюк-Романовской картину

Сегодня, 04:15

Известная писательница и художница София Кныш опубликовала в своём Facebook фото картины, написанную с фотографии пианистки, бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цимбалюк-Романовской. В аннотации к размещённому снимку киевлянка выразила надежду на то, что в скором времени у её землячки всё будет хорошо.

В комментариях под постом поклонники Кныш и Цимбалюк-Романовской рассыпались в комплиментах обеим деятельницам культуры, а также восторженно отозвались о рисунке автора. Не обделила вниманием публикацию и сама Виталина. Пианистка поблагодарила художницу и резюмировала, что «свет существует».

Напомним, ранее поклонников Цымбалюк-Романовская удивило то, что после расставания с Джигарханяном она в «трауре». Знаменитость появляется на публике в неброских, тёмных нарядах.