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На похоронах сына Сергея Соловьева собрались все три его жены

Вчера, 21:11

На прошлой неделе Сергей Соловьев простился со своим сыном Дмитрием в последний раз. Так, на похоронах актера собрались многие звезды российского шоу-бизнеса. Также возле гроба были замечены все три жены Сергея Соловьева.

Троекуровское кладбище на прошлой неделе принимало почтенных людей, которые решили проводить в последний путь, умершего в январе Дмитрия Соловьева. Отец актера с женой Марианной Кушнеровой услышали много хороших слов о своем сыне. Попрощаться с Дмитрием пришли и друзья юности, и коллеги и друзья семьи родителей. Также еще две бывшие жены Сергея Соловьева пришли поддержать режиссера в трудную минуту и выразили искренние соболезнования.

«Это был умный и сильный парень, мой ближайший друг. Мне даже стыдно, что я называю его другом», – рассказал безутешный отец.

К слову, стало известно, что Дмитрий скончался в Институте Склифосовского, куда попал в январе с диагнозом «панкреатит».


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