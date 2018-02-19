Из жизни ушел российский поет Виктор Ширали

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На 73-м году жизни умер российский поет Виктор Ширали. Такую информацию распространил его друг Борис Лихтенфельд.

Российские любители поэзии понесли непоправимую утрату. Сегодня 19 февраля из жизни ушел Виктор Ширали. Информацию о кончине литератора распространил его друг Борис Лихтенфельд на своей страничке в социальной сети Facebook, который рассказал, что познакомился с поэтом в 1970-м году.

Напомним, что Ширали является ярким представителем первых поэтов второй культуры. Родился поэт в 1940 году в Лененграде, в котором и прожил большую часть своей жизни. На протяжении всей жизни он издал несколько поэтических сборников, хотя популярным стал только из-за официальных публикаций. Некоторые критики считают поэта одним из ярчайших любовных лириков ХХ века. Наиболее известными произведениями Ширали являются «Флейтисточка» и «Всякая жизнь».

Информации о том, на каком из Петербургских кладбищ будет похоронен поэт, пока нет, как не известно время и место прощания с Ширали. Организаторы траурного мероприятия пообещали сообщить подробности позднее.