Джигарханян уволил из театра родителей бывшей жены

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Поступила информация, что Джигарханян выгнал родителей Цымбалюк-Романовской со скандалом. По словам артиста, он не хотел в своем театре видеть бывшего тестя и тещу.

Из-за развода Армена Джигарханяна и Виталины разразился целый скандал и почти что сериал. За дальнейшими событиями с интересом наблюдают жители всей страны. Теперь героями «сериала» стали родители бывшей жены Джигарханяна. Как только супруга Джигарханяна стала генеральным директором театра, она сразу же позвала своих родителей из столицы Украины и устроила их работать в театре. Экс-секретарь театра Наталия Корнеева подчеркнула, что несмотря на связи, родственники были на своем месте. Лидия Цымбалюк, мама Виталины, поступила на должность заведующей пошивочного цеха и признанна истинным мастером своего дела, потому что при достаточно маленьком денежном спонсировании она создает прекрасные наряды и образы. Отец Виталины Цымбалюк имеет инженерное образование и благодаря его мастерству была сконструирована Малая сцена.

Несмотря на всё, достижения родителей бывшей жены не уберегли их от увольнения. Для матери Виталины Цымбалюк-Романовской потеря своего места оказалась целой трагедией. Еще женщину очень расстроил развод дочери. Лидия оставила свои вещи в театре, но она опасается, что ее Армен не пустит в стены театра.