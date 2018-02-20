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Вячеслав Манучаров забрал к себе дочь погибшей жены

Сегодня, 05:45

Поступила информация, что Вячеслав Манучаров забрал дочь погибшей жены к себе. Семилетняя девочка Арина теперь живет с папой.

В конце прошлого года скончалась бывшая супруга Вячеслава. Виктория Селиверстова покинула мир в возрасте 29 лет. В последнее время бывшие молодожены не контактировали, а близкие Виктории говорили, что Вячеслав совсем не интересовался жизнью жены и семилетней Ариной. Для знакомых и близких друзей Манучарова это было довольно странно слышать, так как Вячеслав являлся примерным семьянином и отцом. Сейчас мужчина состоит в браке с гражданинкой США Дорой Надеждиной, которая имеет русское происхождение, и у молодых людей уже на данный момент двое детей: Нина, 3 года и Даниил, один годик. Вячеслав не забывает упомянуть в разговоре успехи своих детей и очень ими гордится.

В последнее время ходило много слухов, что жена просто не дает отцу видеться с дочерью из-за старых обид на мужа. После смерти бывшей жены Виктории Вячеслав принял решение, что с ним девочке будет лучше, чем с бабушкой, и забрал ее к себе. Арина уже переехала в большой дом Вячеслава, а его супруга долгое время находится в США и лишь очень редко появляется в Российской Федерации.


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