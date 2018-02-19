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52-летняя Сара Джессика Паркер обнажилась для сексуальных сцен в сериале

Сегодня, 16:58

Популярная актриса и звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер полностью обнажилась для сексуальной сцены в новой киноработе. При этом актриса совершенно не постеснялась своего возраста.

В настоящее время 52-летняя актриса Сара Джессика Паркер играет главную роль в сериале «Развод», второй сезон которого недавно стартовал на телеканале HBO. В новом интервью актриса призналась, что вынуждена была обнажиться ради постельных сцен в сериале. Сообщается, что партнером в «горячих» съемках выступил 41-летний актер Стивен Паскуале.

Сама Сара Джессика Паркер открыто рассказала о том, что не чувствует себя комфортно, снимаясь обнаженной для сексуальных сцен. Стоит отметить, что во времена «Секса в большом городе» актриса утверждала, что никогда не разденется на съемочной площадке.


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