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Эдуард Успенский рассказал о сложной борьбе с раком

Сегодня, 20:11

Эдуард Успенский дал интервью, в котором рассказал о своей сложной борьбе с раком. Известный писатель признался, что прошёл уже несколько курсов химиотерапии, но болезнь по-прежнему не отступает.

Страшный диагноз Успенскому поставили несколько лет назад. С тех пор основную массу своего времени он проводит в больницах и всяческих онкологических центрах. Сейчас он не способен самостоятельно передвигаться и прикован к инвалидной коляске. Несмотря на это, писатель не падает духом и с оптимизмом смотрит в будущее. По словам Успенского, сил ему придает его семья. Именно супруга и дети и позволяют ему не опускать руки на пути к выздоровлению.

Ранее мы писали, что в США госпитализировали Стена Ли, автора комиксов об известных супергероях. В последнее время здоровье писателя существенно ухудшилось.


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