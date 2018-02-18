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Леонид Слуцкий в КВН пошутил над своей карьерой в Англии

Сегодня, 19:39

Леонид Слуцкий, ранее тренировавший футбольный клуб в Англии, пошутил по поводу своей неудачной карьеры за рубежом на игре в КВН.

Бывший главный тренер ЦСКА и российской сборной, 46-летний Леонид Слуцкий еще раз принял участие в Высшей лиге КВН. Ранее 4 года назад он уже играл за команду «Физтех» в полуфинале. В этот раз поводом для шутки в одной из миниатюр, где он принял участие, стал неудачный период карьеры тренера в Англии.

Известно, что в июне 2017 года Леонид Слуцкий стал главным тренером британской команды Чемпионшипа «Халл Сити». Однако из-за неудовлетворительного результата команды, контракт с ним был расторгнут уже через полгода, 3 декабря. К этому времени ФК набрал всего 19 очков, из-за чего попал лишь на 20-е место из 24-х.


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