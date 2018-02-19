В Иваново прошел конкурс "Мистер Иваново-2018"

В Иваново 17 февраля выбирали парня, которого можно назвать "Мистером Иваново-2018". Конкурс прошел в Центре культуры и отдыха.
Участниками стали 20 парней, которые являлись учащимися образовательных учреждений города. Во время конкурса ребята устраивали праздник для детей из детского дома, сдавали нормы ГТО и участвовали в качестве волонтеров на выставке "Иллюзия", а также похвастались своими талантами на сцене ЦКиО.
В финале участники показали вокальные и танцевальные способности.
Победителем оказался 20-летний студент Ивановской пожарно-спасательной академии Степан Оборин.