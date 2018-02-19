VistaNews.ru


В Иваново прошел конкурс "Мистер Иваново-2018"

Сегодня, 06:30

В Иваново 17 февраля выбирали парня, которого можно назвать "Мистером Иваново-2018". Конкурс прошел в Центре культуры и отдыха.

Участниками стали 20 парней, которые являлись учащимися образовательных учреждений города. Во время конкурса ребята устраивали праздник для детей из детского дома, сдавали нормы ГТО и участвовали в качестве волонтеров на выставке "Иллюзия", а также похвастались своими талантами на сцене ЦКиО.
В финале участники показали вокальные и танцевальные способности.
Победителем оказался 20-летний студент Ивановской пожарно-спасательной академии Степан Оборин.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.