В Москве прошел кастинг конкурса «Мисс Россия»

Сегодня, 14:43

В Москве прошел официальный кастинг конкурса «Мисс Россия». Финальный этап проведут в апреле месяце, а победительница представит страну на международном уровне.

Принять участие в кастинге смогли почти 300 россиянок, проживающих в разных регионах страны. Предварительно девушки оставили заявки на электронной почте. Обязательное условие - это возраст от 18 до 23 лет. Этот кастинг прошел в три этапа, начиная с регистрации и замеров конкурсанток, затем следует фотосессия на бэкстейдже и дефиле перед жюри. Заканчивается мероприятие награждением участниц, которые прошли в следующий тур.

По словам Александра Соколова, члена жюри на кастинге «Мисс Россия», было сложно сделать выбор, так как многие уже имели опыт участия в подобных конкурсах даже международного уровня. Все россиянки очень красивые и приятные личности.