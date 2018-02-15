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В Москве умер замдиректор театра Станиславского Зураб Сахокия

Вчера, 23:43

Главный балетмейстер театра Станиславского Зураб Сахокия умер 15 февраля. Наряду со своей прямой должностью, он был и замдиректором культурного объекта.

 Представители пресс-службы Московского театра Станиславского сообщили новость о трагедии в мире культуры. 15 февраля на 83-м году своей жизни умер главный балетмейстер культурной организации Зураб Сахокия. Карьера великого театрала началась в 1962 году, когда он стал молодым солистом театрального балета. Проработав на этой должности 18 лет подряд, Зураб ушел со сцены, но не покинул любимый театр.

В 1980 году он начинает отдавать всего себя искусству, занимая руководящие должности в администрации. С 1987 года по 2014 его официально назначают главным балетмейстером театра Станиславского. Похороны Сураба Скахии состоятся 17 февраля, в субботу. Покойного отпоют в храме Рождества Богородицы того же числа, а потом все желающие смогут последний раз увидеть тело балетмейстера на прощальной панихиде в зале театра. Только после этих процедур прах покойного будет доставлен на последнее его пристанище – Троекуровское кладбище.


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