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Нидерландская библиотека опубликовала коллекцию оккультных книг

Вчера, 20:28

Нидерландская библиотека Ритмана славится рукописными и печатными изданиями по герметической философии. В рамках проекта Hermetically Open project в сети опубликовали коллекцию оккультных книг.

 В Интернете стала доступна пользователям огромная библиотека из серии оккультной литературы. Директор библиотеки Ритмана отметил, что главной целью оцифрованных текстов стало открытие всеобщего доступа к данным библиотечного фонда. Также затратный проект стал реальным, поскольку с 2016 года в фонде библиотеки прибавилось 300 тыс. долларов, которые пожертвовал писатель Дэн Браун.

Известно, что из 4600 трудов общедоступными стали 1617 источников. Средний возраст оцифрованных данных достигает 100-600 лет.

К слову, под термином «герметизм» подразумевают учение, которое объединяет древнегреческую философию, древнеегипетскую и арабскую алхимию, оккультизм и другие эзотерические направления.


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