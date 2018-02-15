Умер российский поэт и телеведущий Александр Шаталов

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Скончался на 61-м году жизни российский поэт и телеведущий Александр Шаталов. Причиной кончины стало длительное тяжёлое заболевание. Информацию предоставили близкие умершего культурного деятеля.

Шаталов родился в Краснодаре в 1957 году. Уже в 1985 году он стал уважаемым критиком и автором собственных произведений. Его специализацией были поэзия и критика. За свою жизнь он написал 5 полноценных сборников стихотворений, которые удостоились весьма почётных званий. С 1987 года он также публиковал различные рецензии и поэтические сборники. Журнал "Новый мир" в 1996 году отдельно отметил его произведения.