Дарья Донцова поведает на НТВ, как победила рак

Сегодня, 02:45

Дарья Донцова поделится на канале НТВ историей, как победила рак. В эфире программы под названием "Секрет на миллион" она честно расскажет про тайны своего счастья, яркую личную жизнь и усилия, которые были потрачены на борьбу с ужасной болезнью. Программа стартует 17 февраля в 17:00.

Фанаты творчества королевы детективов готовы стоять в очереди, чтобы взять автограф. Они твердят, что это приносит удачу. Тем не менее, не каждый осведомлён, что дебютные романы Донцова начинала на больничной койке в онкологической клинике. В то время был вынесен ужасный вердикт - рак молочной железы. Но женщина прошла 18 процедур химиотерапии и не одну операцию, после чего ей улыбнулась удача. В телестудии Дарья расскажет, как она остаётся такой жизнерадостной. Кроме того, там она планирует встретиться с очень важным для неё человеком, с которым не виделась тридцать лет.