VistaNews.ru


Дарья Донцова поведает на НТВ, как победила рак

Сегодня, 02:45

Дарья Донцова поделится на канале НТВ историей, как победила рак. В эфире программы под названием "Секрет на миллион" она честно расскажет про тайны своего счастья, яркую личную жизнь и усилия, которые были потрачены на борьбу с ужасной болезнью. Программа стартует 17 февраля в 17:00.

Фанаты творчества королевы детективов готовы стоять в очереди, чтобы взять автограф. Они твердят, что это приносит удачу. Тем не менее, не каждый осведомлён, что дебютные романы Донцова начинала на больничной койке в онкологической клинике. В то время был вынесен ужасный вердикт - рак молочной железы. Но женщина прошла 18 процедур химиотерапии и не одну операцию, после чего ей улыбнулась удача. В телестудии Дарья расскажет, как она остаётся такой жизнерадостной. Кроме того, там она планирует встретиться с очень важным для неё человеком, с которым не виделась тридцать лет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.