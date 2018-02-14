Вдова Хворостовского призналась ему в любви прямо на могиле

Вчера, 22:45

На могиле Хворостовского в любви ему призналась его жена. Вдова специально прилетела в Москву, чтобы быть с мужем в День влюбленных.

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс специально прилетела в Москву, чтобы побывать на могиле мужа в День влюбленных. Женщина разместила фото в социальной сети, где призналась покойному мужу в любви.

Напомним, что российского оперного певца не стало в ноябре прошлого года. Несколько лет Хворостовский боролся с онкологическим заболеванием (опухолью мозга). Жена все это время помогала бороться певцу и поддерживала его во время тяжелого лечения.

Как известно, женой российского оперного певца на протяжении 16 лет была итальянка швейцарского происхождения по имени Флоранс. У пары подрастает двое детей. Женщина неоднократно заявляла, что вместе с детьми они ведут такой образ жизни, как и до смерти Хворостовского, так хотел сам певец.