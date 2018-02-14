На Украине запретили серию детских книг "Путешествия вокруг света"

Сегодня, 16:49

Украинским государственным комитетом телевидения и радиовещания поставил под запрет запретил книги для детей серии "Путешествия вокруг света".

Президент Украины Петр Порошенко еще в декабре 2016 года подписал указ запретить ввозить на территорию Украины книги с "антиукраинским содержанием" из России и Донбасса. Таким образом, власти способствуют стимуляции рынка печатной продукции. Ввоз книг будет осуществляться только с одобрения комитета.

Что касается запрещенной серии книг для детей, то тут их содержание не вызывает никаких вопросов. Единственное, упоминание о России отмечено на обложке надписью "Отпечатано в России. Республика Крым".