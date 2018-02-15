Актеры спектакля Sleep No More жалуются на домогательства зрителей

Сегодня, 03:45

Актеры спектакля Sleep No More, который присутствует в репертуаре одного из нью-йоркских театров, стали жаловаться на то, что во время игры их часто домогаются зрители.

Спектакль Sleep No More в последнее время приобрел активную популярность. Он является интерактивной постановкой, во время которой зрители принимают в нем участие. По условиям подобных постановок актер может выбрать любого зрителя, чтобы тот поучаствовал в сцене.

Но данный спектакль богат на постельные и достаточно интимные сцены, что приводит зрителей в чрезмерное возбуждение. Из-за этого актеры часто страдают от домогательств, например, хватания за гениталии. Охрана, которая должна не допускать подобные случаи, на самом деле бездействует.

Кстати, сама постановка проходит в помещении, в котором нет ни сцены, ни даже зрительских мест. Чтобы уследить за сюжетом спектакля, театральным любителям нужно переходить из комнаты в комнату.