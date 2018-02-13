В Эрмитаже передумали устанавливать статую Микки Мауса

Вчера, 21:43

Громадную статую Мики-Мауса не будут устанавливать на территории Эрмитажа в Петербурге. Об этом сообщил руководитель музея Михаил Пиотровский.

Каждый год руководство Эрмитажа принимает решение об установке какой-то скульптуры, которая олицетворяет современное искусство. В этом году поступило предложение разместить во дворе музея резиновую огромную статую известного Мики-Мауса. После совещания администрация решила изменить изначальные планы, поменяв Мики на статую дерева с камнями. Об этом сообщил общественности директор музея Михаил Пиотровский. Автор скульптуры «Дерево с камнями» Джузеппе Пеноне.

Именно его произведение будет украшать двор Эрмитажа в Санкт- Петербурге целый год. Как показывает анализ посещаемости самого дорогого в мире музея, за год этот объект культуры и искусства посещают множество поклонников. Многие из любителей картин и экспонатов приезжают из других стран, чтобы самостоятельно познакомиться с шедеврами великих мастеров.