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Эксперт-гипнолог раскритиковал шоу «Звезды под гипнозом»

Вчера, 21:10

Эксперт-гипнолог прокомментировал новое шоу Максима Галкина «Звезды под гипнозом». Он считает, что данный проект создан лишь для развлечения, а не для демонстрации профессионального гипноза.

 Основатель и руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров был не в восторге от данной телепередачи. Он считает данный проект действительно красивым, качественным, хорошим шоу, однако все гипнозы выглядят постановочными. Изначально, действительно создается впечатление настоящего транса, однако в этом лежит высокий профессионализм звезд, которые являются хорошими актерами.

Специалист утверждает, что участники шоу подыгрывают гипнологу, ведь войти в транс по команде невозможно. Для демонстрации реального, правдоподобного эксперимента, необходимо было собрать тысячный зал, провести знаменитый тест пожатия руки на гипнабельность, и отобрать людей, которых возможно ввести в транс. Эксперт утверждает, что из 500 человек, поддаются гипнозу лишь 5-10.

Программа «Звезды под гипнозом» с ведущим Максимом Галкиным недавно вышла на Первом канале. В данном проекте, гипнолог Иса Багиров вводит знаменитостей в транс и заставляет их совершать непривычные вещи. Телепередача получила неоднозначные отзывы от зрителей, ведь многие не верят в правдоподобность происходящего.


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