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Картину Врубеля «Демон сидячий» воссоздадут из еды в Омске

Вчера, 19:50

На малой родине известного мастера Михаила Врубеля в Омске воссоздадут одну из самых известных его работ – картину «Демон сидящий», оригинал которой хранится в Третьяковской галерее. В качестве расходных материалов художники используют продукты питания.

Необычный фуд-арт возьмут на себя омский художник Сергей Кардамадонов и шеф-повара популярных ресторанов города - «Маниллов Gourmet» и Chef&Chef. Как пояснили организаторы акции, для создания проекта будут использованы исключительно продукты, выращенные в Омской области. При этом также ожидается участие высокопоставленных чиновников, рестораторов, искусствоведов, деятелей культуры региона. Также организаторы подали заявку на установление мирового рекорда в Книгу рекордов Гиннеса. Присутствие представителей организации в ходе создания кулинарного шедевра также ожидается.

На создание картины из еды должно уйти порядка 12 часов. Когда состоится данный перформанс, пока не известно.


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