Шоколадная статуя «Путин на медведе» пользуется популярностью на Алтае

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Самой популярной экспозицией в шоколадном Музее в Алтае является фигура Путина на медведе. Надпись под сладкой фигурой звучит так: «Хозяин своей Тайги не отдаст».

Среди шоколадных фигурок очень много популярных людей и сказочных персонажей. Например, Шукшин, Рерих, Тарас Бульба. В музее можно найти не только скульптуры, но и целые шоколадные экспозиции. Раздетая Золушка, которая собирается на бал, майка Доцента, которая висит на веревке, из «джентльменов удачи» и так далее.

Владимир Войчишин вырезает из шоколада все фигуры полностью своими руками. Для творчества ему прислали целый центнер бельгийского шоколада из Москвы. Самая крупная экспозиция весит где-то четыре килограмма. Самая крохотная шесть граммов. Владимир планирует создание огромной скульптуры, весом почти в 50 килограмм.

Войчишин поделился, что вырезать фигуры из шоколада намного сложнее, чем из мрамора, потому что постоянно нужно поддерживать нужную температуру и технологию производства. Шоколадные фигуры стойко переносят комнатную температуру и не нуждаются в каких-то особых условий для хранения.