Сегодня, 18:53

В Уфу прибыл актёр Сергей Безруков, являющийся доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Его цель - посещение регионального избирательного штаба данного кандидата.

Именно благодаря инициативе Безрукова, детские театры в РФ стали получать помощь большего размера. В 2017 году этот актёр стал главой в общественном совете по проекту «Театры – детям».

Затем его объединили с ещё двумя проектами. Безруков рассказал о своих опасениях, что следствием этого станет финансирование детских театров по остаточному принципу.

Однако, сообщил он, этого не случилось. На детские театры Башкортостана, к примеру, будет выделено 5 млн рублей. Данная сумма не является окончательной. Не исключается поступление дополнительного финансирования.

Безруков проинформировал об убеждённости в актуальности помощи для детских театров, чтобы они уже в ближайшем будущем могли оказать конкуренцию кинотеатрам.

Многие детские театры нуждаются не только в средствах на качественные постановки, но и на проведение капремонтов. Дети, пришедшие в театр, получают первые впечатления о данном виде искусства от того, как выглядит зал, и в каких креслах они сидят.

Сегодня у Сергея Безрукова уже состоялась встреча в Уфе со студентами, обучающимися в госинституте кино. На вечер запланировано его участие в спектакле «Пушкин», который покажут на сцене Русского драмтеатра города.