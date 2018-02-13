Россиянин, получивший 4 "Оскара" порноиндустрии, считает себя русским

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Россиянин, ставший порнозвездой в США и получивший 4 премии AVN Awards, по-прежнему считает себя русским.

Парень из Санкт-Петербурга, 28-летний Алексей Маетный, теперь более известный всем под псевдонимом Маркус Дюпри, завоевал 4 премии AVN Awards (своеобразный «Оскар» порноиндустрии), в том числе и одну из главных номинаций ("Лучший исполнитель"). При этом, он стал первым лауреатом AVN Awards из России.

Однако, несмотря на свой успех в США, работу, и постоянную жизнь в другой стране, он все равно считает себя россиянином. По его словам, если он скажет иначе, то его 84-летняя бабуля ему «яйца оторвёт». Свою бабушку он очень любит, и общается с ней каждый день.

Снимается в фильмах для взрослых парень с 2011 года, и по словам Алексея, его сразу же все приняли и начали приглашать многие крупные и авторитетные студии в Лос-Анджелесе. Его там все уважают, обращаются за советами, как к профессионалу.

Также он отметил, что россияне сейчас являются самыми возбужденными, а русские девушки - самые сексуальные, однако им не хватает раскрепощенности в сексе.